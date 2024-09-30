Около 400 человек приняли участие в Форуме проектировщиков Подмосковья

Около 400 человек стали участниками восьмого Форума проектировщиков Подмосковья — представители власти, архитекторы, градостроители и застройщики. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мероприятие прошло в Центральном доме архитектора. В его рамках были организованы лекции и круглые столы. Участники обсудили новые тренды в градостроительстве, знаковые проекты благоустройства, вопросы проработки градостроительной концепции на ранних этапах проектирования, роль искусственного интеллекта в работе.

Форум проводится ежегодно с образовательной целью, а также чтобы популяризовать лучшие архитектурные решения, которые реализуются на территории области.