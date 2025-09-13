Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Москву с Днем города

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города, подчеркнув неразрывную связь столицы и области. В своем обращении он отметил, что два субъекта фактически сформировали единый мегаполис с общей инфраструктурой и цифровым пространством.

Ключевым достижением интеграции столицы и региона стало создание взаимосвязанной транспортной системы. Новые маршруты и ветки метро эффективно соединяют жилые районы Подмосковья с рабочими местами в столице, сокращая время в пути и повышая мобильность населения.

По словам губернатора, парки и другие зоны отдыха также стали общим достоянием жителей агломерации. Цифровые сервисы и административные услуги теперь доступны по единым стандартам независимо от места проживания в пределах столичного региона.

«Москва и Московская область — один мегаполис. Вместе мы развиваем инфраструктуру: прокладываем транспортные маршруты, которые связывают дома и рабочие места; создаем парки и пространства, где отдыхают и москвичи, и жители Подмосковья; делаем цифровые сервисы доступными для всех — вне зависимости от адреса», — отметил Воробьев.

Воробьев особо выделил продуктивное партнерство с командой мэра Москвы Сергея Собянина, назвав их надежными союзниками в преобразовании региона. Совместная работа властей двух субъектов направлена на создание комфортной и современной среды для жизни.

Завершая поздравление, губернатор процитировал президента, напомнив, что в стране живут талантливые и трудолюбивые люди, которые украшают регион и столицу.

Ранее сообщалось, что в Москве в День города торжественно открыли четыре новые станции метро на новом участке Троицкой линии.