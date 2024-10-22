Около 45 тысяч долгожителей в Подмосковье получили подарки

С января текущего года около сорока пяти тысяч жителей региона, которым исполнилось восемьдесят лет, получили подарки от губернатора Московской области. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Всем юбилярам передали поздравления главы региона и оригинальные Жостовские подносы, изготовленные вручную. Пенсионерам, достигшим 90-летия, также подарили Павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед.

Жители, которым в этом году исполнилось сто лет, дополнительно к подаркам получили выплаты в размере пяти тысяч рублей. Число таких пенсионеров составило около двухсот человек.

Подарки доставляют юбилярам домой в день рождения или в другой удобный для именинника день.