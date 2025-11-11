Около 5 тыс. офтальмологических операций провели в Подольске с начала года

В Подольске с начала 2025 года врачи провели около 5 тыс. офтальмологических операций. В Подольской областной клинической больнице работают 28 офтальмологов.

В 2025 году больницам Подмосковья передадут 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подольске работают офтальмологические кабинеты в поликлиниках, круглосуточное стационарное офтальмологическое отделение на улице Кирова, а также хирургическое офтальмологическое отделение с дневным стационаром на базе КДЦ обособленного структурного подразделения № 4 в Кузнечиках.

Благодаря высокому уровню квалификации медицинского персонала и современной технической базе офтальмологическая служба Подольской ОКБ входит в число лучших в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность регулярного прохождения медосмотров.