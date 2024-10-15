Около 50 кустов конопли нашли во дворе дома у жителя Серпухова

Сорок девять кустов конопли обнаружили сотрудники полиции во дворе дома у ранее судимого жителя Серпухова в возрасте 46 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Помимо этого, во время досмотра было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения, общий вес которого составил порядка 300 граммов.

Как рассказал мужчина, коноплю он выращивал для личного пользования. На него завели уголовное дело. Сейчас нарушитель под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.