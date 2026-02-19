Около 50 пациентов транспортировали на вертолетах санавиации Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2026 года вертолеты санитарной авиации перевезли 48 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С начала года силами авиамедицинских бригад эвакуировано 48 пациентов, включая 31 ребенка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В регионе для авиаперевозок задействованы три вертолета. Один из них используется для перевозки детей в ДКЦ им. Л. М. Рошаля.
