Около 50 пациентов транспортировали на вертолетах санавиации Подмосковья с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года вертолеты санитарной авиации перевезли 48 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С начала года силами авиамедицинских бригад эвакуировано 48 пациентов, включая 31 ребенка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В регионе для авиаперевозок задействованы три вертолета. Один из них используется для перевозки детей в ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

