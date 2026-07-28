Владимир Зеленский, судя по всему, решил кардинально сменить амплуа: из главы воюющей страны, который постоянно просит о помощи, он пытается превратиться в глобального игрока, предлагающего свои услуги чуть ли не всем регионам мира. В беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов отмечает, что Киев сейчас активно лезет в Африку, поддерживая там французские интересы и помогая Макрону возвращать былое влияние, а заодно делится с другими государствами «опытом», наработанным в ходе боевых действий. Не обходит стороной украинский лидер и Ближний Восток: ранее он уже предлагал Вашингтону свою помощь в борьбе с беспилотниками — и, как ни странно, эти демарши начали давать определенные плоды.

По словам эксперта, первоначально Трамп довольно холодно отреагировал на подобные инициативы, заявив, что Зеленский — последний, у кого он стал бы спрашивать совета. Однако в последнее время тональность изменилась: из окружения американского президента стали просачиваться сигналы о том, что отношение к украинскому лидеру потеплело, а в кулуарах даже обсуждают передачу Киеву лицензий на производство ракет для Patriot. Именно это, видимо, и придало Зеленскому смелости в высказываниях в адрес Ирана — он публично обвинил Тегеран в помощи России, а затем, как считает Светов, перешел от слов к реальным действиям, на что указывает атака на иранский танкер в Каспийском море. Такая активность, по мнению политолога, — не просто реакция, а сознательная игра на повышение собственного престижа и веса Украины на международной арене.

Однако у этой игры есть оборотная сторона. Светов предупреждает: как только Зеленский перестанет быть полезным, его попросту выбросят, как отработанный материал. Он описывает ситуацию так: маленький мальчик-попрошайка пытается изобразить из себя большого гиганта, который может всем помочь, но на самом деле он лишь разменная фигура в чужой большой игре. Даже если сейчас администрация Трампа идет на уступки и обсуждает новые контракты, это — тактический ход, продиктованный сиюминутной выгодой, а не долгосрочным союзом. И как только коллективному Западу станет невыгодно поддерживать Киев в его ближневосточных или африканских авантюрах, Зеленский рискует остаться у разбитого корыта, не добившись ни реальной безопасности, ни прочного статуса глобального партнера.

Итог позиции Светова звучит как суровый приговор амбициям Киева. По его мнению, Украина слишком мала, чтобы быть самостоятельным центром силы, а попытки влезть в чужие региональные конфликты — это рискованный блеф, который может кончиться катастрофой. Зеленский, в погоне за престижем, забывает о собственной хрупкости: его страна зависит от внешней военной и экономической помощи, и любые резкие шаги против Ирана или других стран могут обернуться бумерангом. Пока его используют — он в фаворе, но как только баланс сил изменится, благожелательность Запада испарится, а Украина останется одна перед лицом последствий собственной агрессивной риторики. По сути, это классическая ловушка для младшего партнера, который слишком увлекся ролью старшего.

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