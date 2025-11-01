Около 500 человек стали участниками соревнований по фитнес-аэробике в Подольске

Около 500 человек стали участниками соревнований Подмосковья по фитнес-аэробике в Подольске. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня народного единства.

Турнир в Подольске проводится в универсальном спортивном центре «Юность». За победу в нем борются спортсмены из столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Рязани.

Соревнования стартовали с фитнес-дисциплин. Затем начались командные соревнования по хип-хопу. Подольск представят пять команд клуба «Зефир» в разных возрастных группах.

