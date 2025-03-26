Около 500 км покрытия заменят на сельских и подъездных дорогах Подмосковья

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о планах по ремонту сельских и подъездных дорог, которые проведут в рамках нацпроекта в этом сезоне.

Так, в планах — обновить около 500 км покрытия примерно на 200 участках региональных дорог, которые ведут к малым населенным пунктам.

К примеру, в Сергиевом Посаде обновят покрытие на участке от Ярославского шоссе до села Глинково, в Серпухове — на дорогах в деревнях Мартьяново и Лужки, в Истре — на дороге от станции «Холщевики» до деревни Глебово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по открытию в 2025 году четырех пешеходных переходов через железную дорогу.