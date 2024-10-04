Около 60 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января

Порядка шестидесяти тонн крови и ее компонентов было заготовлено в регионе с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

За указанный период кровь в регионе сдали свыше пятидесяти тысяч человек. В их числе — четырнадцать тысяч жителей, которые стали донорами впервые.

Сдать кровь могут все желающие жители, не имеющие противопоказаний. Сделать это можно в учреждениях службы крови и в рамках выездных донорских акций.

Основное учреждение службы крови в Подмосковье — это Московский областной центр крови.