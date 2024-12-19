Около 60 тыс. звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года на детский телефон доверия в Подмосковье поступило порядка 60 тыс. звонков, консультанты оказывают психологическую поддержку детям по номеру 8 (800) 200-01-22 с 2010 года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего обращения детей связаны с личностными проблемами, включая низкую самооценку, поиск себя, детские страхи и так далее. Кроме того, они звонят из-за проблем с социальной адаптацией и семейных конфликтов.

«Основной задачей психолога линии является снижение уровня эмоционального напряжения у абонентов, стабилизация их состояния и поиск путей решения сложных ситуаций», — рассказала психолог детского телефона доверия Евгения Зеленина.

С 2025 года горячая линия психологической помощи детям, подросткам и их родителям станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124. Служба работает в режиме анонимности круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.