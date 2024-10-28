Около 60 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья с начала года

Порядка шестидесяти тысяч патрулирований было проведено в лесах Подмосковья с начала года, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Задача этих мероприятий — предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства», - отметил председатель ведомства Евгений Агулов.

Наибольшее число патрулирований провели в Клинском, Егорьевском и Шатурском лесничествах — 5078, 4506 и 4085 соответственно.

В рамках рейдов специалисты выявили почти 5,7 тысячи нарушений. Более 2,7 тысячи из них были связаны с нарушениями правил пожарной безопасности в лесах. Сто сорок пять нарушений были связаны с незаконной рубкой деревьев.

В целом к административной ответственности привлекли 2,4 тысячи нарушителей.