Около 650 инженерных сетей передали в казну Подмосковья с начала года

Порядка 650 инженерных сетей было передано в казну Подмосковья с начала года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, в рамках работы по консолидации инженерных сетей из муниципальной и частной собственности в областную поступило 426 объектов электросетевого и 223 объекта газового хозяйства.

Принятые на баланс инженерные сети передают ресурсоснабжающим организациям. Это АО «Мособлэнерго» и АО «Мособлгаз».

Также с января в собственность Москвы было передано более девяти тысяч объектов газового хозяйства.