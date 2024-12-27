Около 70 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья с начала года

Порядка 70 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья с начала года, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Общая протяженность преодоленных маршрутов превысила 1,9 миллиона километров.

С января в лесах региона зафиксировали свыше 69,4 тысячи нарушений. Большинство из них — это нарушения правил пожарной безопасности (2,8 тысячи). Также были выявлены нарушения, связанные с самовольным занятием лесных участков и незаконной рубкой деревьев. Общая сумма назначенных нарушителям штрафов превысила 75 миллионов рублей.

В следующем году в Подмосковье планируется продолжить оцифровку контрольно-надзорной деятельности Комлесхоза. В частности, факты самовольных занятий участков будут выявлять с использованием ортофотопланов и ИИ.