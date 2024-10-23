Около 80 новых остановок обустроили в Подмосковье

Порядка восьмидесяти новых остановочных павильонов появилось на дорогах в двух десятках подмосковных городских округов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Павильоны были установлены на участках региональной дорожной сети по нацпроекту. Это остановки типов межгород и городской стандарт. Первые изготовлены из металлических панелей, вторые — из ударопрочного стекла. Все они оснащены урнами и скамейками.

В целом в регионе планируется установить около 140 новых остановок. Работы завершат до конца года.