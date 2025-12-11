Около 800 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в рамках акции «Подольск помогает»
Фото: [t.me/podolskadm]
Около 800 кг гуманитарной помощи для участников специальной военной операции было собрано в рамках акции «Подольск помогает». Об этом рассказали в администрации Подольска.
Акция завершится 12 декабря. В ее рамках можно принести гумпомощь для бойцов в волонтерский центр на улице Ульяновых.
В сборе помощи принимают участие жители, представители власти, школ, общественных организаций и предприятий.
В четверг бойцам передали сварочный аппарат, генератор, инструменты, продукты питания, бытовые принадлежности и теплую одежду.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил родителей семерых детей, потерявших сына на СВО.