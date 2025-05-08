Около 800 жителей Подольска посетили патриотические мероприятия во Дворце молодежи

Патриотические мероприятия прошли во Дворце молодежи в Подольске в преддверии Дня Победы. В них приняли участие около 800 жителей городского округа.

Так, состоялось три крупных мероприятия: концертная программа «И снова память зовет в 45-й», концерт в архиве Минобороны и открытие музея «Достояние» в центре «Орбита».

В рамках концерта выступили свыше 300 воспитанников Дворца молодежи: танцоры, вокалисты, чтецы.

В музее «Достояние» театральная студия Дворца молодежи представила спектакль «А можно попросить Нину». После этого гостям была представлена экспозиция. В нее вошли материалы о героях войны.

Ранее сообщалось, что в подольском сквере был установлен памятный знак в честь участников Великой Отечественной войны.