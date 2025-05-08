В подольском сквере установили памятный знак в честь участников Великой Отечественной войны

В сквере 200-летия Подольска появился новый объект. Там открыли памятный знак всем адвокатам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации городского округа Подольск.

Открытие нового памятного знака в сквере 200-летия Подольска прошло в среду, 7 мая. «Адвокатам Подмосковья — участникам Великой Отечественной войны» — указано на нем. В свое время на фронт из Подольска ушло около сотни человек, которые в своей карьере могут указать адвокатскую практику.

«Это дань уважения тем, кто, взяв в руки оружие, защищал Родину, а после отстаивал справедливость и в мирное время», — сказано в микроблоге.

На этот памятный знак, представляющий из себя камень, нанесен QR-код. С его помощью можно ознакомиться с историческими документами и историями тех адвокатов, которые воевали в годы войны.

Ранее сообщалось, что подольская администрация провела проверку содержания территорий поселка Стрелковской фабрики. От лица администрации осмотр провел заместитель главы Саруханов. Он прошелся по общественным территориям и дворам, и поручил коммунальщикам устранить выявленные недостатки.