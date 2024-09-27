Около километра ограждений установили вдоль железной дороги в Подмосковье с января
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Ограждения общей протяженностью порядка одного километра установили с января текущего года вдоль железной дороги в регионе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ограждения устанавливают, чтобы повысить уровень безопасности на ж/д инфраструктуре. Благодаря их установке в округах устранили свыше 160 «опасных» троп.
Больше всего ограждений было установлено в Люберцах, Богородском округе и Сергиевом Посаде.
С января на железной дороге в области погибли полторы сотни человек. При этом более половины смертельных случаев произошли именно в местах несанкционированных переходов.