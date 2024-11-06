Около пяти миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

С начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли уже около пяти миллионов человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Узнать о результатах обследования можно в ходе телемедицинской консультации. Пройти его можно в поликлинике, к которой прикреплен пациент.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.