Около ста новых светофоров установили на региональных дорогах Подмосковья

Девяносто пять новых светофоров было установлено на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, специалисты установили двадцать пять светофоров модели Т-1 и семьдесят светофоров модели Т-7. Светофоры первого типа оборудуют на перекрестках, чтобы направлять потоки машин, второго типа — на нерегулируемых переходах возле объектов социальной инфраструктуры, чтобы водители снижали скорость.

На текущий год в области запланирована установка почти двухсот новых светофоров. Места их установки определяют в зависимости от загруженности участка и его аварийности.