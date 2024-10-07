Около тысячи человек приняли участие в военно-патриотической игре «Наследники Победы» в Подольске

Около тысячи ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов приняли участие в одиннадцатой открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы». Мероприятие прошло в Подольске, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Игра проходила в рамках Региональной серии военно-патриотических игр, которые нацелены на то, чтобы участники юнармейских и военно-патриотических отрядов могли отточить свои навыки по начальной военной подготовке, улучшить физическую форму и научиться действовать в команде.

«На этот раз к подмосковных ребятам присоединились активисты военно-патриотических объединений из ЛНР, Москвы, Тульской и Калужской областей. Также мы рады гостям из более чем 35 регионов России, которые посетили соревнования в рамках Межрегионального образовательного семинара для руководителей Домов «Юнармии», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

За победу в игре боролись 110 команд. Ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки в таких дисциплинах, как смотр строя, полоса препятствий, сборка-разборка АКМ, защита от оружия массового поражения и др.

Победителем был признан отряд «Разведчики» из Домодедово. Второе место разделили команды «Варяг» из Подольска и «Крепость» из Можайска. Третье место заняли команды «Дохтуровцы» (Чехов), «Будимир», (Подольск) и «Молодая гвардия — ЮНАРМИЯ» (ЛНР).