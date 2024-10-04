Около тысячи новых навалов мусора выявили в Подмосковье с начала года

Девятьсот двадцать семь новых навалов мусора обнаружили в лесах Подмосковья с начала года. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. Общий объем выявленных свалок превысил 37 тысяч кубометров.

«Силами муниципалитетов предстоит убрать 672 навала отходов. По 255 свалкам установлены нарушители, им предстоит кроме уплаты штрафов самостоятельно убрать замусоренные участки», — рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

Всего в этом году в регионе устранили более 860 свалок в лесах. Их объем составил свыше 23 тысяч кубометров.

С января в ведомство было подано около 1,2 тысячи обращений жителей о мусорных навалах в лесах. Больше всего жалоб поступило из Балашихи и Одинцово.