Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Городским округам Подмосковья передали еще 26 единиц коммунальной техники, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, шестнадцать муниципалитетов получили новые тракторы МТЗ 320.4. Эта техника отличается компактностью при высокой производительности. Кроме того, она совместима с разными видами навесного оборудования.

Зимой такие тракторы используются для уборки дворов и общественных территорий от снега.

Численность техники, передаваемой округам, зависит от их потребности. В расчет, в том числе, берут площадь территорий, на которых проводится уборка.