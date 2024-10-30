Омбудсмен Подмосковья поучаствовала в обсуждении актуальных вопросов в сфере соцобслуживания

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении актуальных вопросов в сфере социального обслуживания.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила в Госдуме доклад о правах граждан РФ в сфере соцобслуживания. Его рассмотрели четыре комитета.

В обсуждении актуальных вопросов защиты прав граждан в сфере соцобслуживания приняла участие и подмосковный омбудсмен.

Фаевская отметила, что в Подмосковье социальные услуги оказывают около ста организаций. В их числе Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».