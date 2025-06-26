Омбудсмен Подмосковья поздравила заявителя с получением квартиры

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила одного из заявителей, которому помогла получить квартиру, и поздравила его с новосельем.

По словам Фаевской, когда Иван был ребенком, его мать лишили родительских прав. После этого мальчик долгое время жил с бабушкой. Когда бабушка умерла, Иван жил с другим опекуном.

«Мы обратились в суд для того, чтобы доказать невозможность проживания с мамой, которая лишена родительских прав. Только после решения суда мальчику выделили однокомнатную квартиру (…)», — рассказала Фаевская.

Она отметила, что Ивана включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым положено жилье за счет бюджета. В результате он получил жилищный сертификат.

«Очень рада за Ивана и желаю, чтобы его дальнейшая жизнь сложилась благополучно», — заключила омбудсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как дети-сироты могут оформить жилищный сертификат.