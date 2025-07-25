Омбудсмен Подмосковья провела личный прием жителей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием граждан. Встреча с жителями состоялась в Красногорске.

«Состоялся очередной личный прием граждан, на который может записаться любой житель Подмосковья, желающий обсудить вопросы восстановления своих нарушенных прав», - отметила Фаевская.

По словам омбудсмена, на встречу пришли жители, которым требовалась помощь в решении вопросов, справиться с которыми самостоятельно не получилось. По всем обращениям были даны разъяснения. Если вопрос требовал более детального рассмотрения, обращение фиксировалось в письменном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность оказания поддержки ученым.