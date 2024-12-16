Омбудсмен Подмосковья разъяснила, как продать земельный пай или долю

Житель Зарайска обратился к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской с вопросом, как продать земельный пай. Гражданин получил его по наследству. Участок не зарегистрирован и не поставлен на кадастровый учет.

По словам подмосковного омбудсмена, чтобы продать земельный пай или долю, нужно выделить в счет этой доли земельный участок, а также определить его размеры и границы. Затем его необходимо поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Решение о выделе участка принимает общее собрание участников долевой собственности. Должны быть утверждены проект межевания земли, перечень собственников образуемых участков и размер их долей.

Если такое решение не принято, собственник доли может самостоятельно заключить договор с кадастровым инженером, чтобы тот подготовил проект межевания участка. Этот проект утверждается решением самого собственника доли, но его нужно согласовать с другими участниками долевой собственности. Извещение о необходимости согласования проекта следует направить участникам или опубликовать в СМИ. Если в течение месяца возражений не будет, проект межевания будет считаться согласованным. Если возражения будут, их рассмотрят в суде.

Кадастровый учет и госрегистрация прав на участок, который был выделен в счет доли, осуществляются одновременно. Соответствующие документы можно самостоятельно предоставить в орган регистрации, в том числе через МФЦ. Продажа участка с зарегистрированным правом собственности осуществляется по общим правилам продажи недвижимости.