Онлайн-услуга для участия в ЕГЭ и ОГЭ вошла в рейтинг популярных госуслуг недели

Одной из самых востребованных услуг на подмосковном портале оказалась онлайн-услуга для участия в едином и основном государственных экзаменах, на ее получение подали более 11,5 тыс. заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных – «Выписка из домовой книги» (более 20,1 тыс. заявок), а также выдача и замена социальных карт жителя МО (более 10,6 тыс. заявок). В рейтинг госуслуг также попали отчет опекуна (свыше 5,2 тыс. заявлений) и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 5 тыс. заявлений).

В общей сложности на портале жителям и бизнесу доступны более 400 услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.