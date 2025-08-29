ООО «Гарант-Бетон» нарушило Закон о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении на рекламном щите рекламы ООО «Гарант-Бетон» с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Гарант-Бетон» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.