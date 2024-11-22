ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 11 декабря

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 25.11.24 до 16:00ч 06.12.24.



Определение участников 10.12.24.



Торги состоятся 11.12.24 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



1-е торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Тагиева А.А.) Квартира, пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:15:0010205:2210, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 11, кв. 8. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5386400руб. З-к: 5386,40 руб. Поруч.273-Г.



2.(Должник Поддубный Н.С.) З/у. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:07:0050202:3, Нежил. стр., хозблок, пл.28 кв.м., к/н: 50:07:0050202:127, Жилой дом пл. 225 кв.м., к/н: 50:07:0050202:128 , адрес: МО, Волоколамский р-н, с/о Шестаковский, д. Высочково, ул. Центральная, д. 2. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах ФССП не предоставлена. Нач.цена:6650000руб. З-к: 6650руб. Поруч.274-Г.



3.(Должник Сибрякова Е.А.) Квартира, пл. 30,06 кв.м, к/н: 50:45:0040808:89, адрес: МО, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 9А, кв. 16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ных и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач.цена: 4541506,20 руб. З-к: 4542руб. Поруч.261-Г.



4.(Должник Ильин С.А.) Квартира, пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:50:0040903:474, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая, д. 9, кв. 158. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5637600руб. З-к: 5637,60 руб. Поруч.278-Г.2-е торги (залож. недвиж.имущ.):



5.(Должник Мкртчян А.М.) Квартира пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:20:0010112:4255, адрес: МО, Одинцовский м.р., с.п. Барвихинское, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, корп 2, апарт. 43. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5287000руб. З-к: 5287руб. Поруч.209 (Снижение)



6.(Должник Тихонова Е.В.) Квартира пл. 80,8 кв.м., к/н: 50:27:0000000:24943, адрес: МО, p-он Подольский, с/п Дубровицкое, п. Дубровицы, д. 19, кв. 9. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:6755800руб. З-к: 6755,80руб. Поруч.230-Г (Снижение).



7.(Должник Богиня П.В.) Квартира, пл. 38 кв.м., к/н: 50:55:0000000:12469, адрес: МО, г. Подольск., ул., Юбилейная, д. 13, кв.80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:3734560руб. З-к: 3734,56 руб. Поруч.234-Г (Снижение).



8.(Должник Нарматов К.Б.) Квартира, пл. 69 кв.м., к/н: 50:22:0010104:6724, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 17А, кв. 54. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:8884880руб. З-к: 8884,88руб. Поруч.244-Г (Снижение).



Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 25.11.24 до 16:00ч 25.12.24.



Определение участников 27.12.24.



Торги состоятся 28.12.24 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ):



1-е торги (не залож. движ. имущ.):



1.(Должник Колосов А.В.) Лег. а/м. ЛИФАН МУРМАН, 2017 г.в, г/н А088СВ750, VIN X9W82008MH0000011; № двиг: LFB479QL16090000, Б/У. Арест: запрет на рег-ые действия. На ответ. хранении у стороны ИП. Нач. цена: 945915руб. З-к: 141888руб. Поруч-е №251-Г.



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.