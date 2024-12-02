ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 19 декабря

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 03.12.2024 до 16:00ч 16.12.2024.



Определение участников 18.12.2024.



Торги состоятся 19.12.2024 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):2-торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Шабалин А.В., Шабалина С.Б.) Квартира, пл. 79,5 кв.м., к/н: 50:41:0000000:37372, адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Физкультурная, д. 12, кв. 396. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 4 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:9906240,00руб. З-к:9906,24руб. Поруч-е № 236-Г (Снижение).



2.(Должник Алферов М.М.) Квартира пл. 53,60 кв.м., к/н: 50:11:0010112:1022, адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 7, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 6 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:6126800,00руб. З-к:6126,80руб. Поруч-е № 225-Г (Снижение).



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.