ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 29 ноября

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 12.11.2024 до 16:00ч 25.11.2024.

Определение участников 28.11.2024.



Торги состоятся 29.11.2024 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



1-торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Буаселье Е.Н.) 1/2 доли в квартире, пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:27:0020527:773, по адресу: МО, Подольский р-н, п. Быково, ул. Московская, д. 9, кв.77(общая долевая собс-ть, дольщиком является несовершен-ий). Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5200000,00руб. З-к:5200,00руб. Поруч.№ 210-Г



2.(Должник Медынцев А.Н.) 24/100 доли в праве собственности на квартиру, к/н 50:26:0100212:769, по адресу: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.5, кв. 15. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 6 чел-к (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:2516000,00руб. З-к:2516,00руб. Поруч.№ 211-Г



3.(Должник Дужева М.И.) Доля в праве 1/2 на квартиру пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:19:0020101:3489, адрес: МО, Рузский р-н, р.п. Тучково, ул. Партизан, д. 21, кв. 48. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:3500000,00руб. З-к:3500,00руб. Поруч.№223-Г



4.(Должник Штарева И.А.) Здание жил., пл. 62,9 кв.м., к/н: 50:17:0000000:66777, З/у., пл. 528 кв.м.; к/н: 50:17:0020520:86, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Крутобережная, д.17/1. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:3000000,00руб. З-к:3000,00руб. Поруч.№254-Г



5.(Должник Бахметова Т.Н.) Квартира, пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:11:0000000:92919, адрес: МО, Истринский г.о., г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова, д. 13, кв. 16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 3 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:4480000,00руб. З-к:4480,00руб. Поруч.№235-Г



6.(Должник Репин С.И.) Зем/уч № 104, пл. 1381 кв.м., к/н: 50:08:0040147:67, З/у № 103, пл. 585 кв.м., к/н: 50:08:0040147:66; З/у № 102, пл. 1397 кв.м., к/н: 50:08:0040147:65; З/у № 101, пл. 1405 кв.м., к/н: 50:08:0040147:64; З/у № 100, пл. 1413 кв.м., к/н: 50:08:0040147:63; З/у № 99, пл. 1420 кв.м., к/н: 50:08:0040147:62; З/у № 98, пл. 1409 кв.м., к/н: 50:08:0040147:61; З/у № 105, пл. 1353 кв.м., к/н: 50:08:0040147:68; З/у № 106 пл.545 кв.м., к/н: 50:08:0040147:69; З/у № 107, пл. 1358 кв.м., к/н: 50:08:0040147:70; З/у № 108, пл. 1350 кв.м., к/н: 50:08:0040147:71; З/у № 109, пл. 1342 кв.м., к/н: 50:08:0040147:72, по адресу: МО, Истринский p-он, с/пос. Ермолинское, дер. Кашино, ул. Тихая, д. 59. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Согласно решения Замоскворецкого районного суда г. Москвы определена начальная стоимость имущества в размере 871 510 долларов США, по курсу ЦБ РФ, на дату исполнения решения суда. Нач. цена по курсу ЦБ РФ по состоянию на 07.11.2024: 85602851,38руб. З-к:85603,00руб. Поруч.№231-Г.2-торги (залож. недвиж. имущ.):



7.(Должник Савелова Е.В.) Квартира, пл. 50,8 кв.м., к/н.: 50:60:0000000:7056, по адресу: МО, г. Пущино, мкр. Г, д. 24, кв. 37. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:4335000,00руб. З-к:4335,00руб. Поруч.№ 215-Г(Снижение)



8.(Должник Остапова Е.В.) 2-комнатная кв. (жил. пом.), пл. 50,6 кв.м., к/н. 50:41:0000000:29310, адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д. 27, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах (в том числе несоверш-их) ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:5453600,00руб. З-к:5453,60руб. Поручение №217-Г (Снижение)Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.