ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 5 декабря

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 19.11.2024 до 16:00ч 02.12.2024.



Определение участников 04.12.2024.



Торги состоятся 05.12.2024 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



1-е торги (залож. недвиж. имущ.):



1.(Должник Сафаров Т.Я.) Квартира, пл.30,1 кв.м., к/н: 50:13:0000000:48102, адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 6, кв. 56. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав-на. Нач. цена:3008000руб. З-к: 3008руб. Поруч.241-Г.



2-е торги (залож. недвиж. имущ.):



2.(Должник Ишин А.В.) Квартира, пл. 47,6 кв.м., к/н: 50:28:0010552:244, по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Коломийца, д. 7, кв. 36. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:6086850руб. З-к: 6087руб. Поруч.216-Г(Снижение)



3.(Должник Самсонов Д.А.) Квартира пл. 40 кв.м., к/н: 50:29:0000000:14606, адрес: МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.5, кв. 20. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:2577200руб. З-к: 2578руб. Поруч.224-Г(Снижение)



4.(Должник Стародубцев А.А.) Квартира, пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:29:0030107:2292, адрес: МО, г. Воскресенский р-н, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 123. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 1 несоверш-их) Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:3052520руб. З-к: 3053руб. Поруч.227-Г(Снижение)



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.