ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.11.2024г.



Дата окончания приема заявок – 11.12.2024г.



Дата, время проведения торгов –13.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:15:0090201:659, адрес: МО, г. Балашиха, д. Павлино, д. 69, кв. 191. П.384-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Чибриков Е.Д. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 858 720,00р.



2. Жил. дом, общ.пл. 249 кв.м., к/н: 50:04:0280116:128; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0280116:66. Адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Власково, д. 21. П.387-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Иманалиев И.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 068 840,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 68,2 кв.м., к/н: 50:38:0050319:546, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Алферьево, Микрорайон, д. 6, кв. 4. П.391-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Свердлик В.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 546 320,00р.



4. Жил. дом с хоз. постройками, общ. пл. 962,8 кв.м, к/н: 50:20:0041103:1663; гостевой дом, общ.пл. 198,2 кв.м, к/н: 50:20:0040641:703; Зем.уч., общ. пл. 2362 кв.м. +/- 34 кв.м., к/н: 50:20:0041101:27. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о., д. Новодарьино, ПДСК «Дипломат», д. 21. П.146-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Найденов И.А. Взыск: ООО «Первый Клиентский Банк». Цена: 136 605 200,00р.



5. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:43:0030102:2104, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, ул. Луговая, д. 2, кв. 98. П.388-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Антошин С.Б. Взыск: Непогодин А.Л. Цена: 4 080 000,00р.



6. Жил. дом, общ.пл 392,1 кв.м., к/н: 50:13:0060313:427; Зем.уч., общ. пл. 1207+/-24 кв.м., к/н: 50:13:0060313:182; хоз.блок, общ.пл. 190,0 кв.м., к/н: 50:13:0060313:489; Зем. уч., пл. 810 кв.м., к/н: 50:13:0060313:173. Адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Доровское, д. 5А. П.396-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Плеханов С.В. Взыск: Пак А.В. Цена: 21 250 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 56,20 кв.м., к/н: 50:23:0000000:62984, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 3, кв. 51. П.398-ГКБ от 30.10.24. Ахроров О.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 292 840,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 79,2 кв.м., к/н: 50:33:0020243:131, адрес: МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Ленина, д. 15, кв. 2. П.395-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Журавский Т.Г. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 558 720,00р.



9. Нежил. пом. (гараж), общ.пл. 16,2 кв.м.. к/н: 50:10:0010103:2913, адрес: МО, г. Химки, ул. Дружбы, ГСК 40, корп. 2, стр. 1, пом. 5-63. П.382-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Смирнова Е.А. Взыск: ООО «ОБОЗ Диджитал». Цена: 1 060 375,00р.



10. Жил. дом, общ.пл. 93,5 кв.м., к/н: 50:09:0060736:769; Зем. уч., общ. пл. 670 кв.м., к/н: 50:09:0060736:443, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Луневское, в р-не д. Шемякино, Квартал дачной застройки «Горизонт», д. №4. П.392-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Амирова С.А. Взыск: ПАО «Норвик Банк». Цена: 5 527 040,00р.



11. Кв-ра, общ. пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:14:0030503:2673, адрес: МО, Щелковский р-н, г.п.Свердловский, р.п.Свердловский, ул.Молодежная, д.2, кв. 171. П.393-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Скрипко О.В., Плишков Ю.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 692 400,00р.



12. Кв-ра, общ. пл. 36,5 кв.м., к/н: 50:14:0050303:2909, адрес: МО, г. Щелково, ш. Фряновское, д. 64, корп. 1, кв. 44. П.397-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Шамрай А.В., Былдина Г.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 060 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.