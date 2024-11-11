ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.11.2024г.

Дата окончания приема заявок – 22.11.2024г.

Дата, время проведения торгов –26.11.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:15:0090201:659, адрес: МО, г. Балашиха, д. Павлино, д. 69, кв. 191. П.384-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Чибриков Е.Д. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 363 200,00р.

2. Жил. дом, общ.пл. 249 кв.м., к/н: 50:04:0280116:128; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0280116:66. Адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Власково, д. 21. П.387-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Иманалиев И.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 610 400,00р.

3. Кв-ра, общ. пл.68,2 кв.м., к/н: 50:38:0050319:546, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Алферьево, Микрорайон, д. 6, кв. 4. П.391-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Свердлик В.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 819 200,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:45:0040501:188, адрес: МО, г. Королев, ул. Пионерская, д. 16, кв. 47. П.379-ГКБ от 21.10.24. Собств.: Ананьев Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 150 000,00р.

5. Кв-ра, об. пл. 38,20 кв.м., к/н: 50:11:0000000:130933, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 8, кв.278. П.390-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Болтовская Е.О. Взыск: ООО «Гольфстрим-Р». Цена: 6 511 411,20р.

6. Кв-ра общ. пл. 31,9 кв. м, к/н: 50:11:0010417:10367, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Авангардная, д.2, кв. 186. П.394-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Даниелян Э.Р. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 4 548 698,63р.

7. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:43:0030102:2104, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, ул. Луговая, д. 2, кв. 98. П.388-ГКБ от 24.10.24. Собств.: Антошин С.Б. Взыск: Непогодин А.Л. Цена: 4 800 000,00р.

8. Жил. дом, общ.пл 392,1 кв.м., к/н: 50:13:0060313:427; Зем.уч., общ. пл. 1207+/-24 кв.м., к/н: 50:13:0060313:182; хоз.блок, общ.пл. 190,0 кв.м., к/н: 50:13:0060313:489; Зем. уч., пл. 810 кв.м., к/н: 50:13:0060313:173. Адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Доровское, д. 5А. П.396-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Плеханов С.В. Взыск: Пак А.В. Цена: 25 000 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 56,20 кв.м., к/н: 50:23:0000000:62984, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 3, кв. 51. П.398-ГКБ от 30.10.24. Ахроров О.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 050 400,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 79,2 кв.м., к/н: 50:33:0020243:131, адрес: МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Ленина, д. 15, кв. 2. П.395-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Журавский Т.Г. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 5 363 200,00р.

11. Нежил. пом. (гараж), общ.пл. 16,2 кв.м.. к/н: 50:10:0010103:2913, адрес: МО, г. Химки, ул. Дружбы, ГСК 40, корп. 2, стр. 1, пом. 5-63. П.382-ГКБ от 24.10.24. Собтсв.:Смирнова Е.А. Взыск: ООО «ОБОЗ Диджитал». Цена: 1 247 500,00р.

12. Жил. дом, общ.пл. 93,5 кв.м., к/н: 50:09:0060736:769; Зем. уч., общ. пл. 670 кв.м., к/н: 50:09:0060736:443, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Луневское, в р-не д. Шемякино, Квартал дач. застройки «Горизонт», д. №4. П.392-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Амирова С.А. Взыск: ПАО «Норвик Банк». Цена: 6 502 400,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:14:0030503:2673, адрес: МО, Щелковский р-н, р.п.Свердловский, ул.Молодежная, д.2, кв. 171. П.393-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Скрипко О.В., Плишков Ю.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 344 000,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 36,5 кв.м., к/н: 50:14:0050303:2909, адрес: МО, г. Щелково, ш. Фряновское, д. 64, корп. 1, кв. 44. П.397-ГКБ от 30.10.24. Собств.: Шамрай А.В., Былдина Г.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 600 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:22:0060107:3136, адрес: МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, корп. 4, кв. 88. П.366-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Козлов А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 766 920,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 67,8 кв.м., к/н: 50:22:0010105:38017, адрес: МО, г. Люберцы, мкр. Зенино, ЖК Самолет, ул. Вертолетная, д. 50, кв. 5. П.367-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Каримов М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 144 480,00р.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.11.2024г.

Дата окончания приема заявок – 22.11.2024г.

Дата, время проведения торгов –26.11.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:21:0080306:1240, адрес: МО, Ленинский р-н, гп. Горки Ленинские, д. Горки, ул. Туровская, д.3, кв.85. П.335-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Митюнин С.В. Взыск: ООО «МК Альфа Потенциал-М». Цена: 4 615 160,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.