ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.11.2024г.

Дата окончания приема заявок – 29.11.2024г.

Дата, время проведения торгов –03.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 55,6 кв.м., к/н: 50:15:0040302:148, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 4, кв. 387. П.400-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Митрофанов А.Ю., Митрофанова Г.Р. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 6 800 000,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 55 кв.м., к/н: 50:28:0060113:13560, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 14, кв. 164. П.407-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Норин И.А. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 6 688 000,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 37,1 кв.м., к/н: 50:08:0000000:161519, адрес: МО, Истринский р-н, Букаревский с.о., пос. Глебовской Птицефабрики, микрорайон, д.38, кв.106. П.406-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Музальков В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 602 800,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 85,4 кв.м., к/н: 50:21:0090106:8126, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д. 23, корп. 2, кв. 478. П.404-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Абдуллоева З.А. Взыск: ПАО СОВКОМБАНК. Цена: 13 148 013,00р.

5. Кв-ра, общ.пл. 40,1 кв.м., к/н: 50:21:0010227:8080, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 3, кв. 243. П.405-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Лапина С.В. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 5 525 108,80р.

6. Кв-ра, общ. пл. 45,2 кв.м., к/н: 50:05:0020108:461, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Марьино, д. 24, кв. 34. П.360-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Рыбкина Е.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 916 800,00р.

7. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:14:0050280:1014, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Финский, д. 11, корп. 1, кв. 217. П.399-ГКБ от 07.11.24. Собств.: Мишин М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 621 079,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:08:0000000:43868; Зем.уч., общ.пл. 2429 кв.м., к/н: 50:08:0080319:22. Адрес: МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, дер. Кучи, 12. П.351-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Гюльмагомедов Б.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 709 680,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 59,4 кв.м., к/н: 50:08:0000000:54099. Адрес: МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, ул. Северная, д. 15A, кв. 30. П.358-ГКБ от 02.10.24. Собств.: Пушкин А.Н. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 2 002 600,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:20:0090507:2876, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 16, кв. 28. П.354-ГКБ от 26.09.24. Собств.: Тимошенко Е.А. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 2 632 960,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 28 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6190, адрес: МО, Рузский р-н, гп. Тучково, рп. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 8, кв. 68-а. П.373-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Мойлонен О.М. Взыск: ООО С3 «НИИ МЕТАЛЕР». Цена: 2 339 200,00р.

5. Кв-ра, общ.пл. 81,2 кв.м., к/н: 50:14:0030503:3590, адрес: МО, Щелковский р-н, рп. Свердловский, ул. Заречная, д. 13, кв. 96. П.370-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Лихов М.Е. Взыск: ПАО ФК Открытие. Цена: 5 017 040,00р.

6. Жил. дом с хоз. постройк., общ. пл. 962,8 кв.м, к/н: 50:20:0041103:1663; гост. дом, общ.пл. 198,2 кв.м, к/н: 50:20:0040641:703; Зем.уч., общ. пл. 2362 кв.м. +/- 34 кв.м., к/н: 50:20:0041101:27. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о., д. Новодарьино, ПДСК «Дипломат», д. 21. П.146-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Найденов И.А. Взыск: ООО Первый Клиентский Банк. Цена: 136 605 200,00р.

Дата окончания приема заявок – 17.12.2024г.

Дата, время проведения торгов –19.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во должн. Компания с огранич. ответств. «Лидком Инвестментс Лимитед». Первич. торги. Поручение 349-ГКБ от 20.09.2024 г. Взыскатель: ПАО Сбербанк России. Задаток 1% от нач. цены:

1. Доля в праве 112/125 на ЗУ к/н: 50:09:0060510:2903, стр. 20; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2908; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2907; Доля в праве 87/100 на ЗУ к/н: 50:09:0060510:2906; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2905; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2904; ЗУ к/н: 50:09:0060510:2902; Доля в праве 112/125 на нежил. пом. к/н: 50:09:0060510:2932; Нежил. пом. к/н: 50:09:0060510:2944; Резерв. хранен. СУГ к/н: 50:09:0060510:2939; Доля в праве 87/100 на распред. подстан. к/н: 50:09:0060510:2943; ЛОС к/н: 50:09:0060510:2941; Пожар. резервуары к/н: 50:09:0060510:2942; Нежил. здание – водозаб. узел к/н: 50:09:0060510:2953; Котельная к/н: 50:09:0060510:2954; Газ-вод к/н: 50:09:0060510:2958; Компл.с высот. приключенч.; ПКЛ (от РП до РТП); РКЛ (от РТП до ТП1, ТП2, ТПЗ, ТП4); Сети и сооруж. сист. ливнев. канализ. К2; Сети противопожар. вод-вода (В2) и хоз-быт. вод-вода; Сеть хоз.-быт. канализ.; Сеть хоз.-быт. вод-вода (В1); Система подсчета посетит.; Тепловая сеть; ТП1 – оборуд.; ТП2 – оборуд.; ТПЗ – оборуд.; ТП4 – оборуд. Адрес: МО, г. Солнечногорск, рп. Ржавки, микрорайон №2. Цена: 7 834 416 004,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.