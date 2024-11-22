ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 6 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.11.2024г.



Дата окончания приема заявок – 04.12.2024г.



Дата, время проведения торгов –06.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:49:0020109:1235, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78, корп. 5, кв. 18. П.412-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Солодухин А.А., Солодухина М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 878 400,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:43:0010302:306, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 15, кв. 169. П.413-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Озорнов С.Е. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 120 000,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 35,5 кв.м., к/н: 50:58:0070105:331, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Парковая, д. 8, кв. 8. П.411-ГКБ от 15.11.24. Собств.: Митюшин Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 857 960,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 52 кв.м., к/н: 50:10:0010404:4246, адрес: МО, г. Химки, ул. Зеленая, д. 14, кв. 89. П.408-ГКБ от 15.11.24. собств.: Никитин А.С. Взыск: Сергиенко О.В. Цена: 7 190 400,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 51,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:23807, адрес: МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 44, кв. 16. П.369-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Лындина Н.Ф. Взыск: АО «Азия-Инвест Банк». Цена: 3 029 400,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 65,9 кв.м., к/н: 50:22:0060703:10987, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 114. П.372-ГКБ от 10.10.24. Собств.: Скрипников А.В. Взыск: ГК АСВ - КУ АО «Русский строительный банк». Цена: 5 030 640,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.