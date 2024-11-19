ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 3 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.11.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 29.11.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 03.12.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 56,6 кв.м., к/н: 50:50:0020601:1419, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Струве, д. 7, кв. 283. П.381-М от 08.11.24. Собств: Бахтиев П.Р. Взыск: ООО ПКО «АйДи Коллект». Цена: 5 490 400,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 191,4 кв.м., к/н: 50:08:0000000:141525; Зем. уч., общ.пл. 1391 кв.м., к/н: 50:08:0070263:140. Адрес: МО, Истринский р-н, Бужаревский с.о., примык. с южной стороны к д. Глебово, ДНП «ГЛЕБОВО», уч.30. П.385-М от 08.11.24. Собств: Гершензон Е.А. Взыск: ГК АСВ – КУ ПАО КБ «Нефтяной Альянс». Цена: 3 658 687,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 49,0 кв.м., к/н: 50:08:0000000:71056, адрес: МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 10, кв. 11. П.387-М от 08.11.24. Собств: Ельцов С.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 000 000,00 р.

4. Жилой дом, общ.пл. 246,10 кв.м., к/н: 50:08:0050328:116; Земельный участок, общ.пл. 1767 кв.м., к/н: 50:08:0050328:61. Адрес: МО, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Карла Маркса, д. 18. П.388-М от 08.11.24. Собств: Архаров С.В. Взыск: ООО «Универсальный фондовый банк». Цена: 18 830 754,40 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 66,1 кв.м., к/н: 50:10:0010403:8978, адрес: МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 19, корп. 2, кв. 201. П.384-М от 08.11.24. Собств: Денисенко К.А., Денисенко Г.И. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 600 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:10:0060117:402, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 2-й Чапаевский пер., д.10, кв.202. П.386-М от 08.11.24. Собств: Лунин А.Н. Взыск: АО Банк «БЖФ». Цена: 5 072 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:15:0010206:2138, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 13а, кв. 258. П.367-М от 24.10.24. Собств: Литовская Е.В. Взыск: Погожев А.А. Цена: 3 978 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 51,0 кв.м., к/н: 50:15:0040701:1523, адрес: МО, г.Балашиха, ул. Чистопольская, д. 28, кв. 326. П.356-М от 21.10.24. Собств: Шадрин А.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 652 280,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 89,3 кв.м., к/н: 50:15:0040502:3684, адрес: МО, г.Балашиха, ул. Реутовская, д.11, кв. 162. П.358-М от 21.10.24. Собств: Пентелюк В.П., Пентелюк Е.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 267 040,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 42,0 кв.м., к/н: 50:50:0000000:31581, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д. 16, кв. 122. П.362-М от 21.10.24. Собств: Дунец Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 519 433,76 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 65,4 кв.м., к/н: 50:28:0110304:1994, адрес: МО, г. Домодедово, с. Вельяминово, д. 29, кв. 9. П.359-М от 21.10.24. Собств: Гуров Ю.А. Взыск: Родина М.Ю. Цена: 4 250 000,00 р.

6. Жилой дом общ.пл. 135,5 кв.м., к/н: 50:28:0100405:99; Земельный участок, общ.пл. 820,0 кв.м., к/н: 50:28:0100405:48. Адрес: МО, го. Домодедово, дер. Ртищево, тер. СНТ Надежда, д.3. П.360-М от 21.10.24. Собств: Хайдаров Б.Д. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 4 356 250,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 40,8 кв.м., к/н: 50:28:0010523:940, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 24, кв. 9. П.363-М от 21.10.24. Собств: Шалыманов А.Ю. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 4 110 280,40 р.

8. Жилой дом общ.пл. 87,4 кв.м., к/н: 50:04:0270407:1279; Земельный участок, общ.пл. 354+/-7 кв.м., к/н: 50:04:0270407:634. Адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Целеево, ул. имени В.И. Барздо д. 31В. П.357-М от 21.10.24. Собств: Подколзин А.С. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 3 213 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 73,8 кв.м., к/н: 50:11:0020408:4528, адрес: МО, Красногорский р-н, с/п Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 5, кв. 249. П.334-М от 26.09.24. Собств: Байрамов Г.С. оглы. Взыск: ПАО АКБ «Держава». Цена: 8 024 000,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 38,3 кв.м., к/н: 50:21:0080306:1489, адрес: МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, д. Горки, ул. Туровская, д.7, кв 89. П.311-М от 30.08.24. Собств: Кожевников В.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 899 120,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 35,1 кв.м., к/н: 50:21:0000000:44009, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, Литературный б-р, д. 8, кв. 161. П.337-М от 26.09.24. Собств: Авдеева О.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 759 720,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:10:0010116:449, адрес: МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 15, кв. 404. П.364-М от 24.10.24. Собств: Ракитов Б.Л. Взыск: АО «Русский строительный банк». Цена: 6 800 000,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 68,3 кв.м., к/н: 50:10:0080203:1287, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, 1 квартал, ул. Ивановская, д. 3, корп. 2, кв.30. П.366-М от 24.10.24. Собств: Пахомкин В.М. Взыск: ООО «Долговой Консультант». Цена: 5 712 000,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:14:0050279:2019, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 16, кв. 141. П.346-М от 02.10.24. Собств: Яблочкина Ю.Н. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 723 960,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.