ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 6 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.11.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 04.12.2024 г.



Дата, время проведения торгов – 06.12.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:52:0010101:320, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 4, корп. 1, кв. 76. П.390-М от 15.11.24. Собств: Реймер В.Я. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 741 600,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 34,3 кв.м., к/н: 50:52:0010104:683, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Молодежная, д.34, корп. 2, кв. 81. П.389-М от 15.11.24. Собств: Шухова Н.Н. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 3 808 000,00 р.

3. Кв-ра общ.пл. 50,0 кв.м., к/н: 50:17:0000000:44172, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Евсеево, д. 27а, кв. 59. П.392-М от 15.11.24. Собств: Иконникова А.А., Иконникова А.А., Иконников А.А. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 2 588 800,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 201,8 кв.м., к/н: 50:12:0050308:672; Зем. уч., общ.пл. 700 +/- 19 кв.м., к/н: 50:12:0050308:498, адрес: МО, г.о. Мытищи, д.Еремино. ул. Черёмуховая, д. 17. П.393-М от 15.11.24. Собств: Ходакова И.Б. Взыск: Зиновьев О.Ш. Цена: 10 000 000,00 р.

5. Кв-ра общ.пл. 73,5 кв.м., к/н: 50:12:0070229:3189, адрес: МО, Мытищинский р-н, пгт. Пироговский, ул. Тимирязева, д. 3, кв. 50. П.395-М от 15.11.24. Собств: Карев Е.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 446 400,00 р.

6. Кв-ра общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:58:0040602:358, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, кв. 68. П.394-М от 15.11.24. Собств: Мельникова Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 704 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 69,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:34848, адрес: МО, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 17. П.352-М от 10.10.24. Собств: Забиров Д.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 857 240,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 37,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:32543, адрес: МО, г. Королев, ул. Горького, д. 1 кв. 132. П.340-М от 02.10.24. Собств: Попова Е.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 885 688,64 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 54,3 кв.м., к/н: 50:20:0050523:4306, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп.12, кв. 304. П.338-М от 26.09.24. Собств: Сидора М.А., Панкрушева К.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 875 600,00 р.

4. Жил. здание (общежитие), общ.пл. 818,9 кв.м., к/н: 50:55:0010287:29, Зем. участок, общ.пл. 2112 +/-16 кв.м., к/н: 50:55:0010290:17, адрес: МО, г. Подольск, пр-зд Авиаторов, д. 10. П.372-М от 29.10.24. Собств: Сусуев А.С-Б. Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО «Премьер Кредит». Цена: 50 601 520,00 р.

5. Нежил. здание (живопис. цех) общ.пл. 4267,3 кв.м, к/н: 50:23:0010384:583; Дог. аренды зем. уч. № 4026 от 15.10.2022 г. (зем. уч., общ.пл. 5248 кв.м, к/н: 50:23:0010334:363), адрес: МО, г. Раменское, д.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк». Цена: 5 231 675,20 р.

6. Нежил. здание (масс-заготов. цех), общ.пл. 2413,7 кв.м, к/н: 50:23:0010384:487; Дог. аренды зем. уч. № 4027 от 15.10.2022 г. (зем. уч., общ.пл. 3400 кв.м, к/н: 50:23:0010334:362), адрес: МО, г. Раменское, д.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк». Цена: 2 962 868,80 р.

7. Нежил. пом. (часть здания – глав. производ. корпус (цех обжига) пом. №№ 1-22,25-50 на 1-м этаже; пом. №№ 1-20 на 2 этаже), общ.пл. 7085,2 кв.м, к/н: 50:23:0010371:616; Дог. аренды зем. уч. № 4025 от 15.10.2022 г. (зем. уч., общ.пл. 9774 кв.м, к/н: 50:23:0010334:364), адрес: МО, Раменский р-н, Ново-Харитоновский с/о, дер.Кузяево, Кузяевский фарфоровый завод, цех обжига. П.378-М от 29.10.24. Собств: ЗАО «Кузяевский фарфоровый завод». Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк». Цена: 8 680 784,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.