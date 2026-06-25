ООО «Олимпик» нарушило Закон о рекламе

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 1 статьи 28, части 2.1 статьи 28, части 3.1 статьи 28 Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Олимпик» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В силу части 1 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

В соответствии с частью 2.1 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость потребительского кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», такая реклама должна содержать предупреждение: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на раздел официального сайта кредитора, который обеспечивает потребителю рекламы возможность ознакомления с подробными условиями оказания соответствующих услуг, влияющими на полную стоимость потребительского кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Согласно части 3.1 статьи 28 Закона о рекламе реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), должна содержать предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».