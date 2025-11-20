ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 03 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 01.12.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 03.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:28:0100103:895, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 9, корп. 4, кв. 10. П.732-ПОТ от 01.11.25. Собств: Денисчев Ю.А. Взыск: Рязанова В.Н. Цена: 3 647 700,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 169,7 кв.м., к/н: 50:08:0050234:2005, адрес: МО, Истринский р-н, сп. Павло-Слободское, с. Рождествено, ул. Рождественский б-р, д.27, кв.1. П.743-ПОТ от 13.11.25. Собств: Жидкова В.Ю. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 23 556 124,80 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 20000 кв.м., к/н: 50:34:0050102:229, местополож.: прим. в 1000 м. в направ. на юго-запад от ориент., располож. по адресу МО, Коломенский р-н, с. Мячково, ул. Центральная, д. 49. П.733-ПОТ от 01.11.25. Собств: ООО «СНЭК». Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 333 000,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:453, адрес: МО, Можайский р-н. П.739-ПОТ от 13.11.25. Собств: Рамазанова З.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 321 300,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 42.1 кв.м., к/н: 50:26:0210107:7679, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Калининец, п. Калининец, д. 20, кв. 6. П.746-ПОТ от 13.11.25. Собств: Сегедин (Щербенков) Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 749 600,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 42,3 кв.м., к/н: 50:20:0070218:3271, адрес: МО, Одинцовский p-н, пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 125. П.723-ПОТ от 01.11.25. Собств: Немитько М.В. Взыск: ООО «Ипотечный агент Элбин-2». Цена: 4 805 019,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:20:0070312:5353, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, кв. 51. П.726-ПОТ от 01.11.25. Собств: Гугнюк П.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 549 384,80 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:01:0010226:1655, адрес: МО, Талдомский р-н, с. Квашенки. П.750-ПОТ от 13.11.25. Собств: Баженова С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 400,00 р.

9. Жил. дом, общ.пл. 220,2 кв.м., к/н: 50:01:0060345:351; Зем. уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:01:0060345:61, адрес: МО, Талдомский р-н, д. Приветино, д.34Б. П.751-ПОТ от 13.11.25. Собств: Геворгян Г.Э. Взыск: Росситер О.А. Цена: 7 952 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 750 +/-10 кв.м., к/н: 50:04:0271107:138, адрес: МО, Дмитровский р-н, Целеевский с.о., с/т «Журавушка», уч.1. П.674-ПОТ от 03.10.25. Собств: Субботина В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 660 386,25 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 49,5 кв.м., к/н: 50:04:0020605:463, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 91. П.689-ПОТ от 09.10.25. Собств: ООО «ЛЕНД СТРОЙ». Взыск: АО «АТБ». Цена: 2 815 200,00 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:30:0000000:4746; Зем. уч., общ. пл. 2600,0 кв.м., к/н: 50:30:0050306:499. Адрес: МО, Егорьевский р-н, с. Починки, ул. 8 Марта, д. 37. П.626-ПОТ от 15.09.25. Собств: Рыжов А.Б., Мышковская Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 902 700,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:08:0000000:75045, адрес: МО, г. Истра, ул. Панфилова, д. 59, кв. 39. П.613-ПОТ от 09.09.25. Собств: Переведенцева Н.В., Переведенцев И.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 143 612,97 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1575 +/-28 кв.м., к/н: 50:03:0030204:305, адрес: МО, Клинский р-н, дер. Орлово, уч. № 42. П.676-ПОТ от 03.10.25. Собств: Андрошин С.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 337 280,67 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1475 +/-27 кв.м., к/н: 50:03:0020280:867, адрес: МО, Клинский р-н, с/п Воронинское. П.678-ПОТ от 03.10.25. Собств: Мизиев Д.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 405 450,00 р.

7. Зем. участок, общ. пл. 840 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:339, адрес: МО, Можайский р-н, юго-запад. часть кад. кв-ла 50:18:0040101. П.653-ПОТ от 30.09.25. Собств: Нурмагомедова Л.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 102 680,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:605, адрес: МО, Можайский р-н. П.658-ПОТ от 30.09.25. Собств: Бабаев Г.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 225 675,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 44,2 кв.м., к/н: 50:12:0100705:8746, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 4, кв. 4. П.688-ПОТ от 09.10.25. Собств: Маркин С.Н. Взыск: Шалованов В.Г. Цена: 4 165 000,00 р.

10. Помещение, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:20:0020408:933, адрес: МО, г. Одинцово, рп. Новоивановское, ул. Овражная, д. 47а, пом. 15. П.682-ПОТ от 09.10.25. Собств: Малов А.Г. Взыск: ООО «СФО Меркурий». Цена: 5 021 800,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 1472,5 кв.м., к/н: 50:13:0050107:43, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Калинина, дом 27. П.669-ПОТ от 03.10.25. Собств: Бирлов К.А. Взыск: Климов С.А. Цена: 3 400 000,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 217,5 кв.м., к/н: 50:13:0050107:45, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Калинина, дом 27. П.669-ПОТ от 03.10.25. Собств: Бирлов К.А. Взыск: Климов С.А. Цена: 680 000,00 р.

13. Зем.уч., общ.пл. 725 +/- 19 кв.м., к/н: 50:05:0020119:141, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не дер. Садовниково. П.692-ПОТ от 20.10.25. Собств: Магомедова Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 244 800,00 р.

14. Жилой дом, общ.пл. 84,3 кв.м., к/н: 50:05:0020108:1062; Зем.уч., общ.пл. 1500 +/- 14 кв.м., к/н: 50:05:0020108:740. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Марьино, д. 6Б. П.695-ПОТ от 20.10.25. Собств: Кунтохина М.Ю. Взыск: Полякова Л.М. Цена: 3 788 132,12 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.