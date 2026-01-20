ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 04 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 04.02.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.01.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 65,6 кв.м., к/н: 50:42:0010310:7754, адрес: МО, г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, д. 4, кв. 17. П.853-ПОТ от 25.12.25. Собств: Чурук Е.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 797 334,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 800 -/+ 10 кв.м., к/н: 50:18:0080201:1193, адрес: МО, Можайский мун. округ, д. Красный Стан, кв-ал 0080201-1, зем.уч. 150. П.848-ПОТ от 25.12.25. Собств: Исмаилов И.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 365 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 40,5 кв.м., к/н: 50:23:0000000:115916, адрес: МО, г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 26, кв. 94. П.852-ПОТ от 25.12.25. Собств: Одегова Н.В. Взыск: ООО ИФК «Управление активами». Цена: 4 455 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:42:0000000:28841, адрес: МО, г. Долгопрудный, б-р Новый, д. 15, кв. 297. П.845-ПОТ от 18.12.25. Собств: Иваненко А.Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 899 752,76 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 97,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:120732, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 9, кв. 145. П.819-ПОТ от 11.12.25. Собств: Хелаия Г.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 15 300 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:47:0022105:328, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Челюскинцев, д. 4, кв. 32. П.802-ПОТ от 08.12.25. Собств: Администрация ГО Орехово-Зуево МО. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 2 366 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:55:0000000:25028, адрес: МО, г. Подольск, б-р. Красногвардейский, д. 19, кв. 27. П.809-ПОТ от 08.12.25. Собств: Масевич Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 050 080,00 р.

5. Комната, общ.пл. 19,9 кв.м., к/н: 50:55:0030702:1858, адрес: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 50/2, пом. 109. П.812-ПОТ от 08.12.25. Собств: Вискунов Н.А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 2 145 400,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 61,8 кв.м., к/н: 50:56:0010101:117, адрес: МО, г. Климовск, ул. Школьная, д. 40, кв. 26. П.837-ПОТ от 18.12.25. Собств: Людоговский С.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 393 318,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 1203 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:47, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д Новоселки, северо-восточ. часть кад.кв.50:05:0020237. П.814-ПОТ от 11.12.25. Собств: Лопух О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 231 200,00 р.

8. Жил. дом, общ.пл. 60,9 кв.м., к/н: 50:32:0040117:1084; Зем. уч., общ.пл. 606 кв.м., к/н: 50:32:0040225:413. Адрес: МО, г.о. Серпухов, п. Шарапова Охота, тер. СНТ «Луч», д. 68. П.823-ПОТ от 11.12.25. Собств: Морозова О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 746 920,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:09:0000000:115129, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. Санаторий Мцыри, д. 1, кв. 13. П.836-ПОТ от 18.12.25. Собств: Зарубкин В.В. Взыск: Маслов И.Г. Цена: 5 015 000,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:09:0070401:4030. Адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, с/пос. Кутузовское, дер. Брехово, мкр. «Митино дальнее», д. 8, кв. 71. П.843-ПОТ от 18.12.25. Собств: Огнев И.С., Огнев Л.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 601 000,00 р.

11. Жил. дом, общ.пл. 159,7 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1632; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1000, адрес: МО, г.о. Чехов, п. д. Кулаково, тер. Кулаково СХ2, д.59. П.840-ПОТ от 18.12.25. Собств: Иванова Л.А. Взыск: Липяковский А.В. Цена: 10 259 840,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 46,4 кв.м., к/н: 50:25:0070205:345, адрес: МО, Шатурский р-н, п Туголесский Бор, ул. 1-го Мая, д. 5 а, кв. 15. П.801-ПОТ от 08.12.25. Собств: Сафина К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 787 539,96 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1410 +/-13 кв.м.,к/н: 50:03:0050180:2514. Адрес: МО, Клинский р-н, д. Марфино. П.839-ПОТ от 18.12.25. Собств: Алиева М.Ч. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 717 570,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 830 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:475, адрес: МО, Можайский р-н, участок расположен в юго-западной части кад. квартала 50:18:0040101. П.827-ПОТ от 11.12.25. Собств: Бабаева Ж.М. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 95 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:24:0000000:41503, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 44. П.810-ПОТ от 08.12.25. Собств: Каленчин А.Г. Взыск: ГК АСВ – КУ АО Банк Сибэс. Цена: 4 709 680,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0120224:62, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, с/пос. Березняковское, д. Дубининское, уч. 58а. П.822-ПОТ от 11.12.25. Собств: Шеховцов Е.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 552 160,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 1154 +/-24 кв.м., к/н: 50:39:0020201:265, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи д. Новоселки. П.815-ПОТ от 11.12.25. Собств: Кодзаев В.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 168 640,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.