ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 апреля

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.03.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 08.04.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 10.04.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.