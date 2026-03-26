ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 апреля
Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.
Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.03.2026 г.
Дата окончания приема заявок – 08.04.2026 г.
Дата, время проведения торгов – 10.04.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:50:0000000:5545, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 10, кв. 55. П.980-ПОТ от 04.03.26. Собств: Селезнева М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 940 000,00 р.
2. Жил. дом, общ.пл. 156,8 кв.м., к/н: 50:07:0020502:912; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:07:0020502:883. Адрес: МО, м.о. Волоколамский, с Васильевское, тер. «ЛамаЛэнд», д. 67. П.1003-ПОТ от 23.03.26. Собств: Моллаев З.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 701 600,00 р.
3. Зем. уч., общ.пл. 950 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1105, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 51. П.990-ПОТ от 13.03.26. Собств: Гаджиева А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 261 900,00 р.
4. Зем. уч., общ.пл. 625 +/- 17,5 кв.м., к/н: 50:29:0060221:3192, адрес: МО, г.о. Воскресенский, тер. Грецкая-1, уч. № 247. П.995-ПОТ от 13.03.26. Собств: Акопян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 289 600,00 р.
5. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:28:0110304:1562, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Вельяминово, д. 38, кв. 19. П.993-ПОТ от 13.03.26. Собств: Клейменов А.П. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 410 957,60 р.
6. Зем. уч., общ.пл. 680 +/-18 кв.м., к/н: 50:38:0060122:613, адрес: МО, Зарайский р-н, дер. Ратькино. П.1005-ПОТ от 23.03.26. Собств: Магомедов Г.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 196 000,00 р.
7. Зем. уч., общ.пл. 699 +/-9 кв.м., к/н: 50:08:0060239:1444, адрес: МО, Истринский р-н, дер. Загорье. П.1004-ПОТ от 23.03.26. Собств: Апиев А.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 740 124,00 р.
8. Зем. уч., общ.пл. 960 +/-11 кв.м., к/н: 50:11:0040214:420, адрес: МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина. П.1009-ПОТ от 23.03.26. Собств: Малисов Р.В. Взыск: Супранок С.А. Цена: 7 600 000,00 р.
9. Зем. уч., общ.пл. 595 +/-9 кв.м., к/н: 50:11:0040214:103, адрес: МО, г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, 4Д. П.1009-ПОТ от 23.03.26. Собств: Малисов Р.В. Взыск: Супранок С.А. Цена: 6 400 000,00 р.
10. Садовый дом, общ.пл. 349,9 кв.м., к/н: 50:11:0050506:1907; Зем. уч., общ.пл. 946 кв.м., к/н: 50:11:0050506:1070. Адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Глухово, тер. СНТ Ветеран, д. 25. П.1012-ПОТ от 23.03.26. Собств: Степанов С.А. Взыск: Николаев А.В. Цена: 49 372 800,00 р.
11. Кв-ра, общ.пл. 67,7 кв.м., к/н: 50:11:0020501:4587, адрес: МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, б-р Серебряный, д. 5, кв. 38. П.1016-ПОТ от 23.03.26. Собств: Логецкая В.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 10 230 878,40 р.
12. Кв-ра, общ.пл. 31,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:36710, адрес: МО, г.о. Ленинский, рп. Боброво, ул. Лесная, д. 12, кв. 402. П.988-ПОТ от 13.03.26. Собств: Грязнова Е.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 574 000,00 р.
13. Кв-ра, общ.пл. 48,8 кв.м., к/н: 50:22:0020101:10516, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, кв.20. П.989-ПОТ от 13.03.26. Собств: Дюжева Е.С. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 200 800,00 р.
14. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:22:0010105:26877, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юности, д. 13, корп. 1, кв. 698. П.1002-ПОТ от 13.03.26. Собств: Горелик К.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 782 400,00 р.
15. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:26:0030102:945, адрес: МО, Наро - Фоминский р-н, г/п Верея, вблизи деревни Каменка, СПК «Ветеран – Дубки», уч. №299. П.1010-ПОТ от 23.03.26. Собств: Гагиев М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 260 000,00 р.
16. Зем. уч., общ.пл. 1004 +/- 11 кв.м., к/н: 50:36:0020103:258, адрес: МО, Озерский р-н, вблизи д. Ледово, СНТ «Ледовское», уч. №247. П.994-ПОТ от 13.03.26. Собств: Токарева О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 140 800,00 р.
17. Кв-ра, общ.пл. 61,1 кв.м., к/н: 50:48:0030304:340, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 66, кв. 363. П.996-ПОТ от 13.03.26. Собств: Гориславская Д.Ю. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 9 016 000,00 р.
18. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:33:0040129:1617. Адрес: МО, г. Ступино, ул. Первомайская, д. 37, кв. 4. П.967-ПОТ от 02.03.26. Собств: Батова О.Р. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 3 112 000,00 р.
19. Кв-ра, общ.пл. 27,3 кв.м., к/н: 50:14:0000000:27455, адрес: МО, Щелковской р-н, рп. Монино, ул. Маслова, д. 4, кв. 17. П.1008-ПОТ от 23.03.26. Собств: Ахмедзянов С.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 710 000,00 р.
20. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:103590, адрес: МО, Щелковской р-н, г/п Монино, рп. Монино, ул. Генерала Дементьева, д. 7, кв. 57. П.1015-ПОТ от 23.03.26. Собств: Гущина А.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 955 200,00 р.
Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 51,5 кв.м., к/н: 50:07:0020302:398, адрес: МО, Волоколамский р-н, с. Спасс, Микрорайон, д. 5, кв. 18. П.884-ПОТ от 30.01.26. Собств: Анохин И.М. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 726 236,96 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 55,0 кв.м., к/н: 50:57:0030106:371, адрес: МО, г. Коломна ул. Ленина, д. 100в, кв. 40. П.947-ПОТ от 20.02.26. Собств: Андрианов И.К. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 5 701 120,00 р.
3. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:24:0000000:27417, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10А, кв. 109. П.950-ПОТ от 20.02.26. Собств: Черных Л.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 226 320,00 р.
4. Жил. дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:698; Зем. уч., общ.пл. 856 +/- 20 кв.м., к/н: 50:05:0130116:666. Адрес: МО, Сергиево-Посадский городской округ, дер. Редриковы Горы, д. 64. П.948-ПОТ от 20.02.26. Собств: Саниев И.М. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 439 650,60 р.
5. Зем. уч., общ.пл. 1123 +/- 23 кв.м., к/н: 50:05:0010104:51, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Кучки. П.952-ПОТ от 20.02.26. Собств: Михайлова И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 229 840,00 р.
Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.