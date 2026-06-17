До +21 градуса и кратковременные дожди ожидаются в Подмосковье
Гидрометцентр: столичный регион встретит среду дождями и понижением температуры
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В среду, 17 июня, жителей Москвы и Московской области ожидает неустойчивая погода. По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы.
В Подмосковье дневные показатели будут колебаться в пределах от +16 до +21 градуса. Ночью столбики термометров местами могут опуститься до +8 градусов.
Днем в столице температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. В ночные часы ожидается похолодание до +10 градусов.
Также прогнозируется юго-западный ветер скоростью 6–11 метров в секунду. В некоторых районах его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение суток останется относительно стабильным и составит 741–743 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что похолодание в Москве затянется до пятницы.