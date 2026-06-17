В России предложили поэтапно запретить продажу вейпов рожденным после 2009 года

Общероссийское движение «Здоровое Отечество» предложило ввести в России механизм поколенческого запрета на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Соответствующее обращение председатель организации Елена Лещинская направила премьер-министру Михаилу Мишустину. С документом ознакомились 17 июня « Известия ».

Согласно инициативе, ограничения могут распространиться на граждан, родившихся после определенной даты. В качестве возможного ориентира называется 1 января 2009 года, а запуск новой системы предлагается с 2027 года.

Авторы обращения считают, что такая мера позволит постепенно сократить распространение никотиновой зависимости среди молодежи. По их мнению, речь идет не о запрете для всех потребителей, а о долгосрочной стратегии защиты будущих поколений.

В документе отмечается, что использование электронных систем доставки никотина может негативно влиять на здоровье подростков и молодых людей, повышая риск развития заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Также внимание уделено способам продвижения такой продукции. В организации полагают, что яркий дизайн устройств, разнообразие вкусов и популярность в молодежной среде способствуют вовлечению несовершеннолетних в потребление никотина.

Представители движения призвали профильные ведомства проработать инициативу и выразили готовность участвовать в ее экспертном обсуждении.

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