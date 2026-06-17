Власти Москвы рассказали об обучении детей предпринимательству

В Москве продолжают развивать образовательные проекты, направленные на знакомство школьников и студентов с основами предпринимательства, конкуренции и инвестиционной деятельности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, городские власти исходят из того, что предпринимательские навыки формируются в процессе обучения и практики, поэтому работу с будущими специалистами начинают еще в школьные годы. Учащимся рассказывают о принципах конкуренции, механизмах ведения бизнеса и факторах, влияющих на стоимость различных объектов и услуг.

Пуртов отметил, что уже несколько лет в столице реализуются два профильных проекта. Старшеклассники участвуют в программе «Культура конкуренции», где после теоретических занятий закрепляют знания в формате деловых игр. Для учеников младших классов действует проект «Школа юного инвестора», посвященный основам финансовой грамотности и инвестирования.

Кроме того, с прошлого года совместно с Высшей школой экономики был запущен образовательный курс по государственным закупкам для студентов. В рамках программы участники изучают современные подходы к организации закупочных процедур, знакомятся с нововведениями в контрактной системе и предлагают собственные идеи по ее совершенствованию.

Глава департамента подчеркнул, что современная молодежь уверенно ориентируется в цифровой среде, быстро осваивает новые технологии и нередко предлагает перспективные решения, которые могут быть полезны для дальнейшего развития городских проектов и сервисов.

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