В Воронеже эвакуировали школьников во время ОГЭ из-за угрозы атаки БПЛА

В Воронеже во время проведения основного государственного экзамена для учащихся девятых классов была организована эвакуация из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили « Вести Воронеж » со ссылкой на областное министерство образования.

По данным ведомства, меры безопасности затронули 54 пункта проведения экзаменов в областном центре и еще один пункт в Нововоронеже. Работа экзаменационных площадок была временно приостановлена.

Всех школьников оперативно вывели из зданий и разместили в защитных укрытиях. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 16 июня на территории Воронежской области несколько раз объявлялись сигналы беспилотной и ракетной опасности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над Воронежем и девятью районами региона.

Также стало известно, что в областном центре после падения одного из дронов незначительные повреждения получил легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что сирены на полуострове заменили уведомлениями.