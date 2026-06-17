Москвичи стали зарабатывать заметно больше: опубликованы новые данные

Средняя заработная плата в Москве за год увеличилась более чем на 30 тысяч рублей и превысила отметку в 219 тысяч рублей. Такие данные содержатся в статистике Росстата, которую изучили журналисты ТАСС .

В марте 2026 года средний заработок жителей столицы составил 219,6 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне 189 тысяч рублей. Таким образом, за 12 месяцев средняя зарплата в Москве выросла на 30,6 тысячи рублей.

При этом средняя заработная плата по России в марте текущего года составила 112,7 тысячи рублей, что почти вдвое ниже столичного уровня.

До этого сообщалось, где в Подмосковье можно рассчитывать на зарплату от 120 до 150 тыс. рублей в месяц без образования.