Дубль в ворота Сенегала помог Мбаппе обойти Месси, Пеле и Фонтена

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль на чемпионате мира в ворота сборной Сенегала (3:1) и приблизился к званию лучшего бомбардира в истории турнира. Теперь в его активе 14 голов на трех турнирах.

Франция разбила Сенегал во втором тайме после невнятной первой половины. Мбаппе отличился на 66-й и 90+6-й минутах. На 82-й минуте отличился Брэдли Барколя, а Ибраим Мбайе ответил на 90-5-й.

В списке лучших бомбардиров чемпионатов мира за всю историю Мбаппе обошел Лионеля Месси (13), Жюста Фонтена (13) и Пеле (12). Француз ворвался в первую тройку. Впереди остались только немец Мирослав Клозе (16) и бразилец Роналдо (15).

В группе I выступают также сборные Норвегии и Ирака. В личной встрече победили норвежцы (4:1) и возглавили группу.

Ранее стало известно, что сборная Туниса поменяла главного тренера после разгрома в первом матче ЧМ от Швеции (1:5).